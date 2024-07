Premio Ambrosoli a Milano riconoscimento a 15 esempi invisibili | da don Antonio Coluccia al pizzaiolo Raffaele Vitale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) C’è il prete Don, che nelle periferie di Roma combatte la criminalità organizzata con una casa di accoglienza e una palestra sociale che offra un’alternativa ai giovani del quartiere. C’è la giornalista Federica Angeli, cronista di cronaca nera e giudiziaria per il quotidiano La Repubblica, autrice di inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. C’è il, che nel 2016, dopo aver subito una richiesta estorsiva di 2.500 euro, ha deciso di denunciare e fare da esca per far arrestare i malavitosi. Ma ci sono anche sindache, magistrate, forze dell’ordine, presidi, operatrici sanitarie, parenti di vittime della mafia, associazioni virtuose. Cittadini e cittadine che hanno deciso di resistere e militare per i diritti di tutte e tutti, proponendo uno di integrità, responsabilità e professionalità.