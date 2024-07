Pioggia di titoli in Comune | bandiera gialla per le bici e verde per i pediatri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Riconfermate per Cupra Marittima ladiciclabile e ladeiitaliani. Venerdì scorso a Porto Sant’Elpidio i vertici comunali hanno ritirato la quartadella Fiab. "L’importante vessillo ottenuto con il punteggio di due bike smile, è uno stimolo a fare sempre di più sul tema della mobilità dolce non solo come percorso turistico, per favorire i collegamenti tra i vari punti del nostro paese" affermano gli amministratori. Il secondo riconoscimento è arrivato sabato con la consegna della quintadei. La consegna, per mano del presidente dell’associazione composta da oltre 3mila, professor Italo Farnetani, è avvenuta a Fasano, in Puglia. "Un importante riconoscimento internazionale che ci identifica come spiaggia e servizi ideali per le famiglie e per i bambini.