Pescara Jazz 2024 | parte la rassegna

(Di martedì 9 luglio 2024) Prende il via, mercoledì 10 luglio, all’Arena del Porto Turistico – Marina die al Teatro Massimo, la 52° edizione del, con la direzione artistica del M° Angelo Valori e organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi. Come nella tradizione del festival, il programma propone alcuni tra i migliori musicisti nel panorama mondiale, uniti ad alcune stelle nascenti dellainternazionale. «Ancora una volta – dichiara il direttore artistico Angelo Valori – ilpropone alcune delle proposte più interessanti del panorama internazionale, insieme ad alcune promesse ormai universalmente riconosciute nel mondo del. Troviamo alcuni musicisti storici come Terence Blanchard, proposto in una particolarissima formazione con quartetto d’archi, e il mitico gruppo Take 6, vincitore di numerosi Grammy awards, insieme a Terri Lyne Carrington e Hamid Drake.