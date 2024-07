Perché la Nato osserva l’abbraccio Modi-Putin pensando alla Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 luglio 2024) Lo scorso martedì, il primo ministro indiano, Narendra, si è presentato davantiLok Sabha, la camera bassa del Parlamento, nell’ambito della sessione legislativa inaugurale dopo le elezioni del mese scorso. Ha tenuto un discorso tipicamente orgoglioso per il risultato raggiunto (il terzo, storico mandato, il “3.0”) e duro nei confronti dell’opposizione. in cui ha parlato della vittoria elettorale consecutiva del suo Bharatiya Janata Party (BJP), attaccato il principale partito sfidante, l’Indian National Congress, ha decliil prossimo futuro del Paese. Ha detto: “Il mio coraggio è forte, la mia voce è forte e anche la mia determinazione è forte”. In quei giorni il premier indiano doveva essere ad Astana, dove avrebbe dovuto partecipareriunione annuale tra leader della Shanghai Cooperation Organizzation, ma ha saltato l’invito kazako, inviando il suo ministro degli Esteri.