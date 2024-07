Paura sulla ciclabile Anziano picchiato mentre passeggia | Qui non ci puoi stare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Prato, 9 luglio 2024 – Stava facendo unatapista, dietro viale Marconi, sabato mattina. Un campo aperto dove spesso si reca a fare una camminata. Sabato, però, l’, 77 anni, con varie patologie e con problemi di deambulazione, è stato aggredito da uno sconosciuto, un balordo, che lo hacon un bastone e lo ha scaraventato a terra procurandogli diverse escoriazioni e la frattura di due costole. Una violenza gratuita nei confronti di una persona anziana che ha anche tentato di difendersi ma che alla fine ne ha fatte le spese. A raccontare quello che è accaduto è il figlio della vittima, dopo che lo ha accompagnato dai carabinieri a sporgere denuncia e al pronto soccorso per essere medicato. "Premesso che mio padre ha diverse patologie e problemi di deambulazione – spiega –, mi preme sottolineare come quella persona spesso graviti in quella zona.