Mosca ordina l’arresto di Yulia Navalnaya in contumacia Partecipa a un gruppo estremista

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo avere determinato la fine di Alexei Navalny, morto («per morte naturale», secondo) mentre era in carcere in una prigione russa, ora si punta a sua moglie, la vedova del dissidente. Un tribunale diha infatti disposto l’arresto della donna in: nei suoi confronti l’accusa è dizione a un’organizzazione. Dal 2021, le organizzazioni fondate da Navalny sono state inserite nell’elenco dei gruppi estremisti. La corte avrebbe chiarito cheè stata inserita nella lista internazionale dei ricercati perché «si è nascosta dalle autorità investigative». Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Ria Novosti. Pioggia di missili russi su Kiev, bombardato un ospedale pediatrico.