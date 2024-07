Milan possesso palla pressing e una difesa solida | Paulo Fonseca ha le idee chiare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 luglio 2024), il nuovo allenatore rossoneroha lee aggressività con una squadra equilibrata La mano disulsi sentirà e si sentirà tanto. Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese ha fatto un po’ il punto sul suo stile di gioco e ha affermato di voler cambiare il modo di difendere: “Io ho un modo di difendere diverso da quello che hanno fatto negli anni scorsi. So che c’è una tendenza a fare uomo su uomo. In certi momenti, non voglio dire quali, possiamo farlo, ma non sono un allenatore che fa tutto il campo uomo su uomo”. Secondo la Gazzetta dello Sport, poi, l’ex Roma avrà bisogno di un centrocampista con caratteristiche difensive – proprio come quelle di Youssuf Fofana (obiettivo numero uno per la mediana) – per mantenere la squadra in equilibrio e far sì che non si sbilanci troppo in avanti.