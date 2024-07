Melanzane alla parmigiana con mozzarella di bufala campana Dop e un ingrediente segreto | la video ricetta di Peppe Guida

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) Con l'arrivo della bella stagione cresce la necessità di piatti freschi e veloci, che non cedano comunque il passo al gusto e alle semplici ricette che tutti conoscono. In tal senso, un elemento imprescindibile può e deve essere ladi, l'unica in commercio ad avere ottenuto il riconoscimento europeo della Denominazione di Origine Protetta (Dop), sostenuta e promossa dall'omonimo Consorzio ormai dal 1981, attivo in un'area ben delineata che oltrepassa i confini campani, nello specifico le province di Caserta e Salerno, passando per il basso Lazio, con Latina e Frosinone, fino al comune di Roma e qualche località nell'area di Foggia. Come riconoscere la veradiUnache sposa la tradizione della cucina italiana, mantenendo un alto grado di freschezza ed appetibilità, proprio grazie, è una versione delle classicheper la quale non si deve tuttavia ricorrere a pesanti fritture (qui in basso trovate ladello chef).