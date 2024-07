L' ultima strategia dei grillini anti-Conte | non versare soldi al Movimento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Vi ricordate il5 Stelle? Quello delle restituzioni? Dello stipendio minimo, più qualche spesa rimborsata a suon di scontrini? Ecco sembra definitivamente sepolto. Ora il meccanismo è cambiato, il meccanismo delle restituzioni è cambiato: 2000 euro ogni mese da devolvere al. Solo che non tutti hanno aderito con entusiasmo a questo nuovo corso. Sarebbero 38, almeno secondo Repubblica, iche non sono in regola. Fra loro anche nomi importcome il vice dicome Gubitosa, Castellone, l'inflessibile Cafiero De Raho, Cantone, Lovecchio e Scerra. Per il vice dil'ultimo versamento risale a un anno fa. A luglio versò 16mila euro più 4mila per saldare otto mesi di arretrati. L'ultimo bonifico della senatrice Maria Domenica Castellone, da 2000 euro, risale a febbraio.