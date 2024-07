Giraffe abili menti matematiche | lo conferma uno studio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) Un recenteavrebbe attribuito alledelle nuove competenze eccezionali. Parrebbe, infatti, che le lorosianoa fare calcoli in moprecisi e importanti anche alla sopravvivenza. Che gli animali siano dotati dità e competenze straordinarie non dovrebbe essere ormai un mistero, eppure non ci stanchiamo di restare stupiti difronte a caratteristiche che si ritengono solo ed esclusiva prerogativa umana. Questi, ad esempio, i campi della logica, della statistica o della matematica. Ebbene, un recentesarebbe in grado di sre anche la più radicata convinzione. Infatti, pare che ledellesiano particolarmentenei calcoli e questo li aiuterebbe a scegliere il cibo preferito. Gruppo di@Foto Crediti Envato Elemets – VelvetMagLa funzione cognitiva nelleIl talento delleper la matematica è spiegato in unopubblicato su Scientific Reports.