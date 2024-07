Giorgetti | Non sarà una manovra lacrime e sangue Ridurremo debito e tasse

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024)rassicura sulla prossimafinanziaria, che nondima che agirà sul piano fiscale per ridurre il. Dal palco dell’assemblea dell’Abi, il ministro del tesoro traccia un bilancio positivo della nostra economia . Le parole del ministro Arrivare ad un saldo primario “coerente con una significativa riduzione” del rapporto-Pil “lo sento come un dovere morale per le future generazioni”, afferma il ministro dell’Economia Giancarlodal palco dell’assemblea dell’Abi. Portare in questo modo il bilancio in pareggio “dovrebbe consentirci di uscire dalla condizione di paese ad altoperennemente sotto esame”, aggiunge il ministro che ritiene “l’obiettivo raggiungibile” senza “unama migliorando l’efficienza del prelievo fiscale”.