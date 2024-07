Francesco Guarnerio il papà di due gemelli morto in moto | Ci mancherà il tuo sorriso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024) Pontirolo Nuovo. Era padre di due, il 55enne di Pontirolo Nuovodomenica pomeriggio in un tragico scontro frontale tra la suaBmw R1250 GS e una Jeep a Lonato del Garda (Bs). L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15, nella galleria San Zeno della provinciale 11. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Salò, un automobilista 30enne residente nella provincia di Parma alla guida di una Jeep Renegade, sarebbe stato vittima di un colpo di sonno e avrebbe invaso la corsia opposta, quella in direzione di Brescia, da dove arrivava il centauro che era in compagnia di quattro amici con i quali tornava da un giro sul lago di Garda: il Suv l’ha centrato in pieno e lui non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.