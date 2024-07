Famiglie in difficoltà aiuto Caritas per sostenere la formazione dei giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Torna il progetto "Scuola & dignità" dellaDiocesana di Fabriano-Matelica. Obiettivo: fornireeconomico alleinsostenendo ladelle nuove generazioni nell’acquisto di libri e materiale didattico. Per la ripresa del nuovo anno scolastico, infatti,eroga uneconomico, in buoni spesa, fino a 100 euro per ogni alunno/a delle medie o superiori. Sono a disposizione 12mila euro per una platea di 120 studenti. "Tramite i nostri centri di ascolto - spiega Gian Luigi Farneti della- ci rendiamo conto, quotidianamente, di come moltevedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti del protrarsi di questa crisi socio-economica e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze.