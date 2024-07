Elezioni Usa 2024 l’indiscrezione su Biden | Un medico esperto di Parkinson 10 volte da lui in 4 mesi La Casa Bianca | Controlli di routine

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024)su: “Visitato da undi” Il presidente Joeaffronta una settimana cruciale con determinazione, inviando un messaggio chiaro ai parlamentari democratici al loro rientro dopo la pausa dell’Independence Day: “Sono fermamente deciso a restare in corsa, uniamoci per battere Trump.” Questo gesto mira a prevenire ulteriori contestazioni, dato che molti erano tornati a Washington intenzionati a chiedere il suo ritiro.ha partecipato a una trasmissione mattutina su MSNBC, dichiarando: “Non mi fermeranno né i grandi nomi che mi chiedono di mettermi da parte, né le élite del partito democratico. Se non mi volete, candidatevi al mio posto e sfidatemi alla convention.” Nel frattempo, emerge un’indiscrezione sulla sua salute: un neurologo specializzato nel morbo di, Kevin Cannard, ha visitato ladiverse, sembrerebbe 10 in tutto, tra novembre e marzo.