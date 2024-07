Costacurta | Thuram mi aspettavo di più Ma la Francia ha un problema

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Alessandro, nel prepartita della sfida di EURO 2024 trae Spagna, ha fatto il punto sulle prestazioni di Marcus. Sottolineando undella nazionale transalpina. SOTTO LE ATTESE – Non partirà da titolare Marcusnella semifinale di EURO 2024 trae Spagna. Dell’attaccante dell’Inter ha parlato anche Alessandroa Sky Sport, sottolineando quanto le sue prestazioni in questa competizione siano sotto le aspettative. Ma non soltanto per colpa sua. Questa l’analisi dell’ex difensore a riguardo: «Daci si aspettava qualcosina di meglio. Ma in un certo senso credo che i centrocampisti dellanon aiutano molto gli attaccanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «, midi più.