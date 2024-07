Battiti Live Ilary e Irama risplendono nei look tornano gli anni ’80

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 luglio 2024) L’8 luglio 2024 è andata in onda la prima puntata dell’edizione 2024 di, show canoro estivo, targato Mediaset. Sul palco di Molfetta, in Puglia, si sono alternati i più apprezzati artisti della scena musicale italiana attuale, accompagnati dalla conduzione diBlasi e Alvin. Ad aiutare i due presentatori dello show televisivo anche Rebecca Staffelli, reduce dalla fruttuosa partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, come esperta dei social networks. Nel primo episodio della manifestazione estiva, la musica è stata, ovviamente, la protagonista, ma anche idei conduttori e dei tanti artisti in scaletta hanno colpito l’attenzione del pubblico dal vivo e in collegamento da casa.Blasi epuntano tutto sulle collane Dopo tantissimiin cui Elisabetta Gregoraci ha condotto sapientemente, adesso,Blasi è al timone dello show musicale, insieme ad Alvin e Rebecca Staffelli.