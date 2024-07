Assegno di inclusione importo mensile medio di 618 euro | più del Reddito di cittadinanza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) I beneficiari dell’disono 1,7 milioni di cittadini, suddivisi fra quasi 700.000 famiglie. L’incassato dai destinatari della misura è pari a 618mensili. Il Supporto per la formazione e il lavoro ha interessato 96.000 persone. Si tratta degli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio statistico dell’Inps. L’arco temporale di riferimento del report parte dal primo mese di operatività per ciascuna misura: settembre 2023 per Sfl e gennaio 2024 per Adi. Rispetto al Rdc, gli importi odierni sono più alti ma il beneficio è incassato da molte meno persone. La composizione dei nuclei familiari Secondo il dato che emerge dallo studio, in 260.000 nuclei familiari sono presenti minori, in 239.000 sono presenti disabili, in 297.