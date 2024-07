Tronisti Uomini e Donne spunta un’ex di Temptation Island | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Già sono in corso i provini per la scelta del cast della nuova edizione di, e qualche indiscrezione sta già trapelando. In queste ore, infatti, si sta parlando parecchio di chi potrebbero essere i futuridi questa edizione. Ebbene, tra i vari candidati si sta facendo sempre più spazio quello di un ex volto didi chi si tratta e cosa è emerso.quale ex protagonista dipotrebbe sbarcare aMaria De Filippi è alle prese con la selezione dei protagonisti che, a partire da settembre, saranno a. Per quanto riguarda i, sono emerse delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe che la conduttrice stia ripescando da un altro suo programma molto famoso, ovvero,