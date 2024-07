Rischio rinvio per Sanremo 2025 | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) La nuova avventura di Carlo Conti al timone del Festival diè già iniziata in salita. Dopo lo spoiler del patron del Teatro Ariston Walter Vacchino (che ha svelato le date della kermesse prima del tradizionale annuncio ufficiale del direttore artistico al Tg1), infatti, sarebbero sorti i primi problemi legati proprio al calendario. La 75esima edizione della kermesse – la prima dopo l’addio di Amadeus, sbarcato su Nove – sarebbe dovuta andare in onda dal 4 all’8 febbraioma, come svelato da TvBlog, potrebbe subire uno slittamentodovrebbe andare in scena dal 4 all’8 febbraionella tradizionale cornice del Teatro Ariston, ed è stato proprio Walter Vacchino a “spoilerare” l’annuncio del nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse svelando in anteprima le date alla presentazione degli eventi della prossima stagione teatrale.