Milan Fonseca su tutte le furie | decisione clamorosa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 luglio 2024) In casasta scoppiando la bufera, la: Pauloè una furia, i tifosi sul piede di guerra Se dopo la prima settimana ufficiale di mercato dovessimo fare una sorta di classifica per quanto riguarda le squadre attive, beh iloccuperebbe a mani basse l’ultima posizione.le big del nostro campionato – più o meno – hanno fin qui piazzato acquisti o, comunque, sono in dirittura d’arrivo colpi di mercato volti a migliorare la rosa oppure a coprire falle emerse nel corso della scorsa stagione. In casa, invece, lo stallo più assoluto. Dopo aver annunciato solo a giugno inoltrato il nuovo allenatore, con un casting durato più del previsto e la scelta ricaduta su Paulo, non si vedono acquisti all’orizzonte.