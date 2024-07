L elettorale | Bonanni ' in Italia impossibile esito alla francese restituire a cittadini scelta' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Bisognaaila possibilità di tornare al voto, di scegliere. Se sarà così, cambierà tutto lo scenario". L'ex segretario della Cisl Raffaeleè il vice presidente del Comitato promotore del referendum abrogativo della legge. "Abbiamo depositato in Cassazione i quesiti, siamo per l'abolizione del Rosatellum. Bisogna intervenire su tutte le questioni che ostacolano la possibilità deidi scegliere i propri candidati, una possibilità usurpata dai partiti, una anomalia", spiega all'Adnkronos. "Insono in piedi tutti gli ostacoli possibili per evitare aidi esprimersi sul loro deputato, il tutto in una democrazia parlamentare -spiega-. Il tutto mentre vediamo gli schieramenti indicare il premier, che si trova così a usurpare il potere legislativo e esecutivo.