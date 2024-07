Kim all’Inter? Incredibile scelta del coreano | annuncio dalla Germania

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arriva l’riguardo alladi Kim su un possibile ritorno in Italia con la maglia dell’Inter. Si rincorrono le voci di mercato riguardanti il futuro di Kim Min Jae, dopo un’annata piuttosto deludente per lui al Bayern Monaco. Ilha scelto di trasferirsi ai bavaresi nella scorsa estate, lasciando così il Napoli dopo solo un anno. Lo Scudetto da vero leader della difesa conquistato nella città partenopeo aveva messo in mostra un difensore di sicuro affidamento e questo aveva convinto il club tedesco a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto per portarlo alla propria corte. L’anno al Bayern Monaco ha mostrato però un giocatore totalmente diverso rispetto a quello visto a Napoli: insicuro, non preciso nelle marcature e in difficoltà nell’uno contro uno.