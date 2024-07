Inzaghi rinnovo con l’Inter ai dettagli | entro 48 ore! Le cifre ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Iltrae Simoneè ormai cosa fatta. Si è arrivati aicon il club nerazzurro e il suo tecnico pronti a giurarsi ancora amore. CI SIAMO! – Il terzo pesantein casa Inter è ormai giunto al termine. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilè ai. L’incontro di oggi è stato decisivo per risolvere gli ultimi punti, prolungherà fino al 2026 e metterà la sua firma48 ore. La prima richiesta diera di due anni, ma ciò non era possibile per una richiesta dello stesso Oaktree.firmerà dunque di un ulteriore anno il suo contratto in scadenza nel 2025 e andrà a guadagnare 6.5 milioni di euro a stagione. Dunque, dopo Lautaro Martinez e Nicolò Barella, il club interista blinda un altro pilastro della stagione dello scudetto numero 20.