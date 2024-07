Indagine approfondita della Commissione Ue sugli aiuti di Stato della Germania a Lufthansa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Laeuropea ha avviato un’per valutare se la ricapitalizzazione da 6 miliardi di euro erogata dallotedesco a favore di Deutschesia in linea con le norme dell’Uedi. La misura è stata inizialmente approvata il 25 giugno 2020 dallanell’ambito del quadro temporaneo per glidiCovid, ma successivamente annullata dal Tribunale Ue il 10 maggio 2023. Un ricorso presentato da– che nel frattempo ha avuto via libera all’acquisto dell’italiana Ita – è ancora pendente. L’aiuto mirava a ripristinare la situazione patrimoniale e la liquiditàcompagnia nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di Covid-19. La misura di aiuto tedesca consisteva in 306 milioni di euro sotto forma di azioni più due strumenti ibridi, la Silent Participation I da 4,7 miliardi, con le caratteristiche di uno strumento azionario non convertibile, e la Silent Participation II da 1 miliardo, uno strumento di debito convertibile.