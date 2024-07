Incidente a Zola Predosa Bologna morto un centauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024)), 8 luglio 2024 -, scontro tra auto e moto: un. A perdere la vita il. Ancora sangue sulle strade dopo il mortale avvenuto ieri sera nel comune di Gaggio Montano, nella frazione di Ca’ dei Ladri, tra Silla e Marano in cui ha perso la vita un 49enne e una donna è rimastar gravemente ferita. Lo schianto aè avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via Risorgimento all'incrocio con via Luigi Pirandello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri per i dovuti rilievi. Le cause dell'sono ancora in corso d'accertamento. I pompieri hanno provveduto a rimuovere i mezzi coinvolti nell'e a mettere in sicurezza l'area coinvolta.