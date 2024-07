Il museo svelerà a rotazione una collezione di opere di più di 80 artiste provenienti da tutto il mondo Un lungo e vivace viaggio artistico alla scoperta dei talenti femminili rimasti troppo a lungo nell' ombra da Frida Kahlo a Dora Maaar da Niki de Saint Phalle a Tracey Emin

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ispirato al primoalinteramente dedicato alle, il National Museum of Women in the Arts di Washington, DC, negli Stati Uniti, il FAMM, Femmess du Musée de Mougins, aperto da poco nel cuore del borgo storico di questa cittadina della Costa Azzurra, sarà il primoin Europa interamente dedicato alledonne. Donne al potere: non ci hanno visto arrivare, ci hanno visto, arriviamo X IlFAMM, quando l’arte è (soltanto) donna Ilripercorre i principali movimenti dell’arte moderna dfine del XIX secolo all’arte contemporanea, presentando uno sguardo completo dall’impressionismo al surrealismo all’arte figurativa degli anni ’60, fino alle nuove tendenze del XXI secolo.