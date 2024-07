House of the Dragon 2 la recensione del quarto episodio | un drago per un drago

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildella seconda stagione diof the(2x04) mette fine ai tentennamenti e passa all'azione: la Danza dei Draghi ha inizio e non si può più tornare indietro. Dall'8 luglio su Sky e NOW. "Io ho provato fino all'ultimo a cercare la pace, come avrebbe voluto mio padre Viserys. Dovevo essere sicura che non ci fosse un altro modo per poter affrontare tutto questo". Con queste parole Rhaenyra (una sempre più straordinaria Emma D'Arcy) conferma ancora una volta la propria grazia e risolutezza, parlando al proprio Concilio Ristretto all'inizio deldella seconda stagione diof the(2x04), disponibile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW dall'8 luglio in contemporanea con gli Stati Uniti.