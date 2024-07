Gratta e vinci le coordinate erano nella canzone | sorpresa da 2 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 luglio 2024), lasi è rivelata provvidenziale tanto da cambiargli la vita: 2grazie allo spoiler sonoro. “Ci vediamo da Mario prima o poi”, cantava Ligabue nell’indimenticabile brano che svariate generazioni hanno intonato a squarciagola nel bel mezzo della notte. E chi lo avrebbe mai immaginato che la celebredel cantautore di Correggio potesse contenere nientepopodimeno che una sorta di spoiler milionario? Unda 2è stato venduto a Ripoli nei giorni scorsi (Instagram) – Ilveggente.itGià, quello che è accaduto nelle scorse ore ci ha fatto pensare che il re (uno dei) del rock’n’roll fosse in possesso, in qualche modo, delledella fortuna. Si scherza, naturalmente, ma chi ci dice che il giocatore del quale vogliamo parlarvi oggi non abbia colto il segnale e ledi Ligabue e scelto di recarsi nel posto giusto al momento giusto proprio per merito suo? Ci piace pensare che sia andata in questo modo.