Fonseca mette le mani avanti | Al derby non saremo perfetti! Poi cita la seconda stella

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)nel giorno della sua presentazione in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande legate anche all’Inter. Come la vittoria dellae i seipersi di fila dal suo predecessore.– Paulolancia la sfida all’Inter dopo i seipersi di fila dal suo predecessore, eanche lesulla prima stracittadina in programma alla quinta giornata di campionato: «Gap con l’Inter e seipersi? Posso prore ai tifosi che lotteremo in ogni partita per vincere e con l’Inter non sarà diverso. I nerazzurri sono tra i più forti, ma dobbiamo giocare con coraggio, senza paura di niente e sempre con l’ambizione di vincere. Con loro non sarà diverso. Alnonuna squadra perfetta, ma già dalla prima giornata si potrà vedere una squadra diversa.