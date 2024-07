F1 i promossi e bocciati del GP di Gran Bretagna 2024 | Hamilton torna Re Verstappen leone Ferrari dispersa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) ILEWIS(Mercedes): eroico!! Non vinceva dal lontanissimoPremio dell’Arabia Saudita 2021. Sembra passata un’era geologica. Il Re Nero però non molla. Vince. Davanti al proprio pubblico, per la nona volta in carriera. Una impresa. Senza mezzi termini. Meritata, dall’inizio alla fine. Vince e manda in visibilio tutta Silverstone. Welcome back Lewis! MAX(Red Bull): che! Anche quando sembrava che la sua Red Bull non fosse competitiva per vincere, lui ci mette del suo, eccome. Stringe i denti con il bagnato perchè proprio la RB20 non va. Quando esce il sole decide di montare le hard e vola. Vola fino al secondo posto, sfiorando addirittura la vittoria. Un campione totale. NICO HULKENBERG (Haas): venerdì annuncia che le novità portate dal team statunitense sembrano andare nella giusta direzione.