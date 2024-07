Disparità di genere nell’economia le cause e i costi | i Paesi peggiori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il tema delladirappresenta, per i femminismi storici e attuali, una chiave di lettura dei complessi fenomeni della storia dell’umanità, non limitandosi solo all’area occidentale. Tra questi fenomeni, la nascita del capitalismo è vista, da alcune teorie femministe, come il proseguimento logico e in ambito economico del “patriarcato”. Per questo motivo, le teoriche economiste e femministe spesso associano i due termini, sostenendo che ladiindica sia la natura patriarcale del capitalismo, sia le conseguenze del patriarcato sull’economia. È logico quindi domandarsi, proseguendo su questa analisi, quanto ci costa ladi. Una risposta, come ogni anno, la fornisce il Global Gender Gap Report.