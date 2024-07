Deadpool e Wolverine leakata un’immagine del film con un ENORME SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 8 luglio 2024)delcon unSembra cheappena trapelata disia arrivata online prima dell’uscita del. A parte i cameo più importanti e, ovviamente, il ritorno didi Hugh Jackman dopo il suo semi-pensionamento. Questa immagine appena trapelata offre una buona idea di ciò che questoha in serbo per noi. Se non volete che vi venga fattodi, non continuate con la lettura! Come si può vedere dalla foto rubata, l’immagine trapelata mostra Lady, HeadPool, KidPool e una serie di altre varianti di. Sembra cheabbiano assemblato una sorta diCorps. Nei fumetti, iCorps sono una squadra multiversale composta da varidiversi in tutto il multiverso.