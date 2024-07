Covid ospedale Siena proroga l' uso delle mascherine nei reparti e nel pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 -to l'utilizzoneidi degenza e neldell'Santa Maria alle Scotte di. La direzione sanitaria spiega che, a seguito della circolare ministeriale n.0019544 dell'1 luglio, "mantiene un atteggiamento prudenziale per prevenire la diffusione del virus e proteggere, in particolare, i pazienti fragili come ad esempio persone con malattie onco-ematologiche, trapiantate, immunodepresse, ecc., presenti in numerosi setting di ricovero dell', tenuto anche contocaratteristiche strutturaliaree di degenza". "Il virus SARS-CoV-2 - spiega la direttrice sanitaria, Maria De Marco - non presenta le caratteristiche della stagionalità tipica di altre virosi respiratorie e, pertanto, può manifestarsi in qualsiasi periodo dell'anno.