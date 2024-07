Come smettere di russare prima di rimanere single a vita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Suldisi interrogano quattro uomini su dieci, in Italia, e presumibilmente i loro partner assai di più: a soffrire di roncopatia, nome tecnico del russamento notturno, è infatti, esattamente «il 40% della popolazione maschile, dove il problema si intensifica con l'età, contro il 20% delle donne in post menopausa, a causa della diminuzione degli ormoni che mantengono tonica la muscolatura». Alberto Braghiroli - pneumologo specializzato in disturbi del sonno di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care - del tema conosce anche dettagli curiosi. Per esempio, sa che «si tende adi più durante la fase Rem, quando si sogna». O che il fenomeno è una sorta di scotto da pagare alla nostra evoluzione: «Quando abbiamo sviluppato un cranio abbastanza voluminoso per contenere il cervello abbiamo anche dovuto rinunciare al muso, arretrato la parte inferiore della testa e ridotto il volume del palato, le dimensioni della lingua e così via».