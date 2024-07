Candela stronca Bisciglia a Temptation Island | È incapace allo stesso modo ogni anno

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giuseppein questi giorni su Dagospia ha pubblicato un lunghissimo editoriale suche si conferma essere, anche quest’, un programma record d’ascolti. Nel mirino del giornalista c’è finito il conduttore a cui però ha dato del coerente, ovvero quello di essere. “Non potendo guidare il tram, guida il racconto Filippoche è coerente:. Ma ormai è parte della scenografia, come il pinnettu. E pronuncia la frase cult, la stessa che Antonio Ricci ha detto a Giorgia Meloni per mostrare le perle di Giambruno: ‘Ho un video per te‘”. Giuseppe, oltre Filippo, ha citato anche Maria De Filippi. “Quel genio del male (o del bene, fate vobis) di Maria De Filippi sa fare quello che molti reality non spiù fare: i casting.