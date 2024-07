Benevento-Ciciretti prove di disgelo ma il tempo forse è già scaduto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024)di lettura: 2 minutidi ricucitura tra ilcon l’attaccante romano che sarebbe tornato sui suoi passi facendo chiaramente intendere di voler di nuovo vestire la maglia giallorossa. Riassunto delle puntate precedenti: il biondo attaccante romano, atteso nel Sannio la settimana scorsa per le visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto (il precedente erail 30 giugno) aveva deciso di rispedire al mittente l’offerta del club giallorosso (parte fissa più bonus legati a presenze e gol), ma qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime ore. Difficile, però, sapere se per ilci sono ancora margini per ricucire una situazione che ad un certo punto sembrava in discesa, quasi una pura formalità, salvo prendere la direzione opposta con la scelta didi non venire nel Sannio per le visite mediche e la firma sul nuovo accordo.