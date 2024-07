Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 15-21 Luglio 2024 | Bill Chiede a Sheila di Sposarlo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 8 luglio 2024)da lunedì 15 a domenica 21e anteprimeAmericane. Matrimonio in vista!: Il piano di Ridge eprosegue senza sosta! Spencerdi diventare sua moglie! Stephen Logan arriva a Los Angeles insieme alla sua compagna, Lucy. Hope è costretta ad ammettere di fronte a Steffy di trovare Thomas “attraente”! Una insolita proposta di matrimonio ed una attrazione fatale! Le, sulladellein onda da lunedì 15a domenica 21, garantiscono tantissimi colpi di scena! Gli spoiler indicano che il matrimonio tra Hope e Liam comincerà a vacillare a causa della decisione della ragazza di riammettere Thomas come lead designer per il rilancio della HFTF! Steffy, intanto, scoprirà che la sorellastra trovi suo fratello “sexy” e pretenderà subito i dovuti chiarimenti! Intanto, Stephen Logan arriverà a Los Angeles insieme alla compagna Lucy e contatterà Ridge perrgli di salvare la sua famiglia daCarter! Intanto, all’oscuro di tutti, il piano contro la dark lady ideato dae Ridge con la collaborazione della polizia, continuerà senza sosta! Il magnate, questa volta, per spingere la donna a confessare i suoi crimini, le avanzerà una romantica proposta di matrimonio! Tutto questo mentre Deacon starà per essere scoperto dalla figlia riguardo ai suoi sentimenti per la Carter! La soap americana va in onda su Canale 5 dalle 13:40 alle 14:10 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 13:50 alle 14:15 e la domenica dalle 14:00 alle 14:45 circa.