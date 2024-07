Battiti Live Ilary e il momento imbarazzante con un ospite

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) In questi giorni sono state registrate le ultime tappe die anche a Otranto l’energia caotica diBlasi è rimasta la stessa di quella del mese scorso a Molfetta (dove ha anche battibeccato con gli autori). La conduttrice infatti è stata protagonista di numerose gaffe, errori, improvvisazioni divertenti e siparietti curiosi. Per lanciare un’esibizione di Irama,ha inventato un paese: “E continuiamo con un amico di Cornetto. Infatti ci spostiamo a San Fernando di Puglia, con Galassie. Chi c’è lì? Irama“. Infatti San Fernando di Puglia non esiste, come ha fatto notare giustamente Blog Tv Italiana: “llary Blasi si è lanciata a sentimento nella presentazione di uno degli artisti la cui esibizione è stata registrata “on the road” nei giorni scorsi.