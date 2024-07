Atletica grave infortunio per Kevin Mayer | allarme verso Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024)ha accusato unal ginocchio sinistro e la sua partecipazione alle Olimpiadi diè a serio rischio. Campanello d’per il team didella Francia, con il noto multiplista tra le punte di diamante: come riportato dall’Equipe, il transalpino si sottoporrà alle terapie del caso per un recupero-lampo in vista dei Giochi, ma i recenti controlli non promettono bene. L’esito degli esami strumentali, infatti, non ha sorriso a, in quanto trattasi di lesione al tendine del ginocchio sinistro, un problema che probabilmente non consentirà all’atleta di disputare le Olimpiadi. Due volte medaglia d’argento olimpica, lo sfortunatoha percepito il problema fisico durante il meeting die, come beffa, probabilmente non tornerà in scena nella capitale.