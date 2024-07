A Trastevere chiude l’asilo simbolo dell’integrazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Attivo da anni nel cuore di“I colori della pace” della Comunità di Sant’Egidio sarà costretto, dal prossimo settembre, are la sua attività, per mancanza di una convenzione con l’amministrazione comunale. Modello di integrazione per l’accoglienza di figli di cittadini italiani e stranieri, alcuni venuti con i corridoi umanitari, ha rappresentato, sin dalla sua apertura, unpossibile in una città, come Roma, in cui imparare a convivere sin da piccoli rappresenta un valore aggiunto. Istituzione consolidata e apprezzata da tutti coloro che, nel tempo, hanno usufruito dei suoi servizi, era riuscita finora, con grandi sacrifici, a sopravvivere – anche durante la pandemia mantenendo i posti di lavoro – con quote di iscrizione contenute che consentivano la frequenza di un buon numero di minori provenienti da famiglie meno abbienti.