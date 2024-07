Triathlon Nicola Azzano ottavo nella tappa di World Cup a Tiszaujvaros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)si classificafinale maschile delladellaCup 2024 diconclusasi quest’oggi a, in Ungheria: l’unico azzurro in gara, nell’ultimo atto con 30 partecipanti, centra infatti una buona top ten. Seppur su un tracciato differente rispetto a quello delle semifinali di ieri, la gara si è svolta sempre su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa: l’azzurro del C.S. Carabinieri ha completato il percorso in 53’45”, chiudendo all’posto.si è fermato a 40? dal vincitore odierno: a spuntarla, infatti, è stato il padrone di casa magiaro Csongor Lehmann, primo in 53’05”, davanti al britannico Connor Bentley, secondo a 9?, ed al transalpino Valentin Morlec, terzo a 14?.