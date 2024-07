LIVE Moto3 GP Germania 2024 in DIRETTA | Veijer in testa dopo la partenza Lunetta in lotta per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -20 Nel frattemposconta il primo long lap penalty e sprofonda in 14ma posizione, a 1?2 dalla coda del gruppone di. -21 COLPO DI SCENA!!! CADUTA DI! A terra il leader della gara ed il primo inseguitore nel Mondiale di Alonso, che a questo punto può provare la fuga nella generale -22 Alonso superaall’ultima curva e si lancia all’inseguimento dei primi due. Purtroppo anche Furusato infilae lo fa scivolare al 5° posto. 1° giro/23 Munoz passae si mette in scia a, ma il gruppo diè ancora compatto. PARTITI!!!difende la pole davanti a, Munoz e Alonso. 10.59 Comincia il giro di formazione! A breve i piloti si schiereranno nuovamente in griglia (o in pit-lane) per ladel GP.