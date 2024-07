L’Italia accelera sull’idrogeno | al via i lavori per una Gigafactory alle porte di Milano e il primo esperimento per produrre acciaio green

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) C’è anche l’idrogeno, elemento più leggero e abbondante dell’intero universo, tra i protagonisti della transizione energetica italiana ed europea. I primi passi di Bruxelles per incentivarne l’utilizzo risalgono addirittura al 2003, ben prima che l’Ue si attrezzasse a contrastare l’avanzata dei cambiamenti climatici con il maxi-pacchetto legislativo delDeal. In quegli anni, c’era Romano Prodi a guidare la Commissione europea. E fu lui a insistere affinché il Vecchio Continente si dotasse di una «Piattaforma tecnologica europea per l’idrogeno e le celle a combustibile». Vent’anni più tardi, alcune potenzialità dell’idrogeno si sono rivelate meno promettenti del previsto – per esempio sulle automobili -, ma ilelemento chimico della tavola periodica continua a essere un ingrediente fondamentale nel ventaglio di soluzioni necessarie per ridurre le emissioni climalteranti e frenare il riscaldamento globale.