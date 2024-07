L’intervista salvagente è un disastro RimbamBiden continua ad affondare

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 7 luglio 2024) Il candidato dem prova a rimediare al tragico duello con Donald Trump. Ma prima promette di batterlo «nel 2020» e poi ad Abc non è in grado di dire se ha rivisto il dibattito tv. Barack Obama e il partito ora vogliono defenestrarlo. Elezioni Iran: Massoud Pezeshkian supera al ballottaggio l’ultraconservatore Saeed Jalili con il 53%. Bassa l’affluenza (49,8%) in questa tornata, boicottata dai dissidenti. Vladimir Putin si congratula. Lo speciale contiene due articoli. .