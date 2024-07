In sella in nome di Iannelli | Protezione per i ciclisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Un bel successo per la pedalata da piazza del Duomo a Prato fino a Carmignano, per mettere in risalto ancora una volta l’aspetto delle sicurezza per chi va in bici, e ricordare Giovanni, il giovane ciclista pratese che resterà per sempre nel ricordo di chi ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Nel centro storico di Prato, al ritrovo della pedalata ecologica e cicloturistica (un centinaio circa i partecipanti) era presente anche il sindaco Ilaria Bugetti, venuta a portare il saluto dell’amministrazione comunale agli organizzatori e ai partecipanti tra cui era presente anche Carlo, il padre di Giovanni Ianneli, che non ha avuto dalla giustizia le risposte che da quasi 5 anni domanda, senza peraltro stancarsi nel chiedere una revisione dell’intera vicenda e la celebrazione di un giusto processo.