Il caporalato non si deve al ‘troppo capitalismo’ | è che qui violare le leggi conviene più che rispettarle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Mentre Satnam Singh lavorava nei campi e ancora osava sperare in un futuro migliore in un paese di persone buone, mi avviavo alla fine della lettura di un grande romanzo, Chi siamo quando nessuno ci vede, scritto da Alberto Gaino per DiFelice Edizioni. L’avvio della storia è il ritrovamento in un fosso del cadavere di Ahmed, egiziano, travolto da un’auto pirata. Lui, scopriremo, in realtà è morto in un cantiere edile alla periferia di Torino, dove lavorava in nero; il suo corpo l’hanno spostato a molti chilometri di distanza dal luogo dell’incidente gli sgherri dell’impresario. Gaino è stato per tutta la vita giornalista a La Stampa, le storie che racconta nel suo romanzo sono l’eco di quelle di cui si è occupato per tutta la vita. Non è fiction, Singh ha riportato Ahmed fuori dalle pagine del libro, sul ciglio della strada.