Gioia dei rigori per i Three Lions a Euro 2024

(Di domenica 7 luglio 2024)-07-06 20:46:17 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Trent Alexander-Arnold ha segnato il rigore decisivo che ha consentito all’Inghilterra di raggiungere le semifinali di UEFA, battendo la Svizzera dopo un pareggio per 1-1 a Düsseldorf. Il portiere Jordan Pickford ha parato il rigore del difensore del Manchester City Manuel Akanji, il primo della Svizzera dopo i tiri di rigore, mentre sono andati a segno anche Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka e Ivan Toney. Bukayo Saka aveva segnato un magnifico gol del pareggio, portando l’Inghilterra in parità cinque minuti dopo che ierano andati in svantaggio al 75° minuto a causa del tap-in di Breel Embolo.