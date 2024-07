Cortei in Israeledopo 9 mesi di guerra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 luglio 2024) 13.38 Diverse manifestazioni si stanno registrando nelle ultime ore in Israele davanti alle case dei membri della coalizione che sostiene il governo Netanyahu Le proteste sono state convocate nel Paese per oggi, a 9dall'attacco di Hamas a Israele, che ha scatenato lanella Striscia di Gaza. I manifestanti stanno anche bloccando le arterie stradali principali. Chiedono elezioni anticipate e un accordo per liberare gli ostaggi. "Stop Israel" è lo slogan del movimento che mira a portare in piazza 1mln di persone.