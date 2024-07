Correa e Arnautovic doppia cessione? L’Inter per un sogno – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Joaquinè il primo attaccante chevuole assolutamente cedere. C’è anche Markoin lista, il motivo è uno e lo spiega Tuttosport. CESSIONI – Joaquinsi presenterà il 13 luglio agli ordini di Simone Inzaghi per iniziare il ritiro con la maglia del. Difficile comunque pensare che rimanga per tanto tempo, perché la dirigenza lo ritiene un esubero e lavorerà per mandarlo via. Una delle opzioni è l’Aek Atene di Almeyda, l’altra è il River Plate dall’Argentina.pesa 8 milioni di euro, 15 a bilancio contando l’ingaggio da 3.5 milioni di euro. L’obiettivo è evitare una minusvalenza grave con il giocatore in scadenza nel 2025. Inter, unda percorrere in attacco COLPO DA 90 –liberebbe perciò un posto nell’attacco del, che non deve cedere solamente lui a questo punto.