Ciclista cade sulla Sp 78 All’ospedale in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024)vittima di un grave incidente ieri mattina poco dopo le 10. Teatro del sinistro la stretta strada provinciale 78 "dei Castelli", a Bergonzano. Ilè stato visto a terra dopo una rovinosa caduta ed è stato chiamato il 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Quattro Castella e l’automedica, partita da Traversetolo. L’uomo si trovava a terra dolorante nei pressi del Santuario della Madonna della Battaglia. È stato trasportato in codice rossoSanta Maria Nuova di Reggio, dove i medici gli hanno riscontrato varie ferite e traumi, il peggiore alle costole. Non è comunque in pericolo di vita. La Sp78 è tra i tragitti privilegiati per gli sportivi che decidono di fare una pedalata nella natura tra salite e discese non troppo difficili.